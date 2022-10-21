عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الزيتة شمال تبوك

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت عصر اليوم، كميات كبيرة من الأمطار على الزيتة شمال غرب تبوك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة شمال تبوك على الزينة.

رياح نشطة وسحب بهذه المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

كما توقع تكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

عوالق ترابية شرق منطقة مكة المكرمة

فيما أصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، على محافظات المويه والخرمة، وتربة، ورنية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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