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اندلاع احتجاجات ضخمة بمدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان إيران
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اندلاع احتجاجات ضخمة بمدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان إيران

اندلاع احتجاجات ضخمة بمدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان إيران

اندلاع احتجاجات ضخمة بمدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان إيران
٠٥:٣٥:٣٦ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلعت اليوم الجمعة، احتجاجات ضخمة بمدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان إيران. وردد المتظاهرون هتافات: «الموت لخامنئي» و«الموت للباسيج».

الدعوة لمظاهرات عامة غدًا السبت

وأصدت مجموعة “شباب أحياء تبريز” شمال غربي إيران البيان رقم 4، ودعت فيه إلى مظاهرات عامة غدًا السبت، وكذلك الأربعاء القادم، وذكر البيان أن المدارس والجامعات وسوق المدينة وميادينها ستكون مكانًا لهذه المظاهرات الشعبية.

إضرابات كبيرة تشهدها الجامعات

ووفق وثيقة حصلت عليها “إيران إنترناشيونال”، فإن جامعة طهران أصدرت تعاليم تلزم الأساتذة بدخول الصفوف الدراسية حتى لو حضر طالب واحد، وسط إضرابات كبيرة تشهدها الجامعة بعد أن أعلن الطلاب امتناعهم عن المشاركة في الدراسة ردًا على قمع الاحتجاجات.

اعتقال أكثر من 250 من عمال النفط

كما أعلن المجلس المنظم لاحتجاجات عمال النفط في إيران، أنه خلال احتجاجات العمال في 10 و 11 و 12 أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 250 منهم.

إضرابات وسط صفوف المعلمين

فيما أكد المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين، أن المعلمين سيقومون بالإضراب عن دخول الصفوف الدراسية، يومي الأحد والاثنين المقبلين. وأضاف المجلس أن المعلمين سيذهبون إلى المدارس، لكنهم سيرفضون دخول الفصول الدراسية.

رابطة الكتاب تدين هجوم قوات الأمن على المدارس

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه رابطة الكتاب الإيرانيين في بيان لها، أن هجوم قوات الأمن على المدارس والسجون وضرب وقتل الأطفال والسجناء مأساة تتجاوز قتل المتظاهرين في الشوارع، وأن ما حدث للأطفال والسجناء الأسبوع الماضي من أكثر الصفحات سوادًا في سجل النظام الحالي.

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الكلمات الدلالية:
إضراب العمال والطلاب إقليم بلوشستان احتجاجات إيران مدينة زاهدان.

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