«بصوت شجي يأسر القلوب».. تلميذ يقرأ القرآن داخل فصل دراسي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تلميذًا في إحدى المدارس وهو يتلو آيات القرآن الكريم بصوت جميل وذلك داخل أحد الفصول الدراسية.

وقرأ التلميذ آيات من سورة طه وسط استماع جميع زملائه من حوله، خاصة وأن صوته جميل ويلفت الانتباه ويجذب الأنظار إليه.

وكان واضحًا تأثر التلميذ بآيات الذكر الحكيم وذلك أثناء القراءة، وهو ما ظهر بوضوح في خروج الكلمات مفعمة بالإيمان العميق لدرجة تأثر جميع من يسمعه بحلاوة التلاوة.

الفيديو يحصد آلاف المشاهدات

حصد مقطع الفيديو آلاف الإعجابات وتداوله المغردون بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بتلك القراءة النادرة، فيما اعتبر البعض أنها من أجمل القراءات التي سمعها في حياته.

وطالب بعض المغردين بالإكثار من تلك المقاطع التي تكشف مواهب التلاميذ والطلاب، والذين سيكونون في المستقبل القريب عماد الدين، وسيكونون ملهمين لجميع من حولهم، ويعملون على نشر تعاليم وأخلاقيات الدين الإسلامي.

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