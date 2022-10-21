استشارية: هذه أسباب إصابة طفلك بـ«الشفة الأرنبية»

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كشفت استشارية جراحة الوجه التجميلية والترميمية د. أماني عبيد، أن التدخين ونقص حمض الفوليك أثناء الحمل يزيد احتمالية إصابة الطفل بالشفة الأرنبية.

وأضافت، في حديثها لقناة الإخبارية، أن الإصابة بمرض السكري واستخدام بعض الأدوية التي تستخدم في علاج التشنجات وكذلك أدوية علاج الأمراض الروماتيزمية من أسباب الإصابة بالشفة الأرنبية أيضا.

ما هي الشفة الأرنبية؟

ووفق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأمريكا، فإن الشفة الأرنبية تتكون بين الأسبوع الرابع والسابع من الحمل، عندما ينمو الطفل أثناء الحمل، تنمو أنسجة الجسم والخلايا من كل جانب من الرأس نحو مركز الوجه وتلتقي معاً لتصنع الوجه.

والشفة الأرنبية تحدث عندما لا تتشكل شفاه الطفل أو فمه بشكل صحيح أثناء الحمل، وتسمى أيضا بـ”الشقوق الفموية”.

وتحدث الشفة المشقوقة أو الأرنبية إذا لم ينضم النسيج المصنوع من الشفة تماماً قبل الولادة، وهذا يؤدي إلى فتح في الشفة العليا، يمكن أن يكون ثقب الشفة فتحة صغيرة أو فتحة كبيرة يمكن أن تمر عبر الشفة في الأنف.

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