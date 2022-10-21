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تحذير مهم من «المرور» بشأن السير في هذه الطرقات
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تحذير مهم من «المرور» بشأن السير في هذه الطرقات

تحذير مهم من «المرور» بشأن السير في هذه الطرقات

تحذير مهم من «المرور» بشأن السير في هذه الطرقات
٠٥:٣١:١٢ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من المراوغة بسرعة بين المركبات خلال السير في الطرقات.

وقالت الإدارة في إفادة على حسابها بـ”تويتر”، إن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وأوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات يترتب عليها الآتي:

1-مخالفة الأنظمة المرورية.

2-رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

3-تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

4-زيادة صعوبة التحكم بالمركبة.

الارتباك المروري

وقبل أيام، حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في الارتباك المروري.

وقال المرور: “تجنب السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.

 

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