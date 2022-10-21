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بالفيديو.. مختص يكشف نسبة صادمة للإصابة بداء السكري في المملكة

بالفيديو.. مختص يكشف نسبة صادمة للإصابة بداء السكري في المملكة

بالفيديو.. مختص يكشف نسبة صادمة للإصابة بداء السكري في المملكة
٠٥:١٠:١٣ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة جمعية السكري الخيرية، عبدالعزيز الحميدي، إن كل 4 أشخاص بينهم مصاب واحد بمرض السكري وتبلغ نسبة المصابين في المملكة 20% .

وكان رئيس منظمة التيقظ الدوائي في الشرق الأوسط وعضو لجنة الأخطاء الدوائية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور ثامر الشمري، أكد ارتفاع نسب الإصابة بالسكري في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مرجعاً الأسباب إلى الأتي:

1- سوء التغذية.

2- عدم ممارسة التمارين الرياضية.

3- انتشار محلات الوجبات السريعة التي أسهمت بدورها في انتشار السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع، حتى وصلت إلى معدلات لافتة.

وقال: يقدر عدد المصابين بالسكري في المملكة 3.7 مليون مريض، وأن مرحلة ما قبل السكري تعادل مليوني شخص، مما يتطلب تضافر الجهود لمكافحة داء العصر، حيث أصبح داء السكري هاجساً لدى الكثير من الناس حول العالم عموماً، والمملكة خصوصاً.

المرض المزمن بلغ حد الخطورة

وأضاف: يشكل هذا المرض المزمن الذي بلغ حد خطورة الإصابة بنسبة 20% لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق، ويكلف الاقتصاد الوطني ما يقدر بـ15% من إجمالي اقتصاديات الصحة في المملكة.

وتابع: أسهم السكري في تزايد أعداد الوفيات؛ وفقاً للاتحاد الدولي للسّكري، وأصبح مرض السكري من أكثر الأمراض فتكاً، ويتسبب في الكثير من المضاعفات، مثل بتر الساق وتعطل الأجهزة الحيوية.

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السكري المملكة خطورة السكري داء السكري نسبة السكري في المملكة

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