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عاجل ورسميًا..أوكرانيا تحصل على صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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عاجل ورسميًا..أوكرانيا تحصل على صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عاجل ورسميًا..أوكرانيا تحصل على صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عاجل ورسميًا..أوكرانيا تحصل على صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
٠٤:١٦:٤٧ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن المجلس قرر أن يعطي أوكرانيا صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمهم لأوكرانيا بعد أن حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تحاول إثارة هجرة جماعية للاجئين، من خلال تدمير البنية التحتية للطاقة في بلاده التي دمرتها الحرب.

روسيا تستهدف البنية التحتية في أوكرانيا بالصواريخ

واستهدفت روسيا بشكل متزايد محطات الطاقة ومحطات المياه والبنية التحتية الرئيسة الأخرى في أوكرانيا بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

في غضون ذلك، يكافح الاتحاد الأوروبي مع تداعيات الاضطرار إلى التخلص بشكل عاجل من الغاز والنفط الروسي، حيث تغذي الحرب ارتفاع الأسعار وتوتر السوق.

وفي خطاب عبر رابط فيديو لقادة أوروبيين في بروكسل، الخميس، قال زيلينسكي إن “الهجمات بصواريخ كروز الروسية والطائرات المسيرة الإيرانية دمرت أكثر من ثلث البنية التحتية للطاقة لدينا. لهذا السبب، للأسف لم نعد قادرين على تصدير الكهرباء لمساعدتكم في الحفاظ على الاستقرار”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية المجلس الأوروبي روسيا

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