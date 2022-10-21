شاهد.. بايدن يبدو تائهًا مجددًا بعد إنهاء خطابه في بنسلفانيا

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أظهر مقطع فيديو جديد لحظة “توهان” الرئيس الأمريكي “بايدن” بعد الانتهاء من خطابه حول قوانين البنية التحتية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وخلال الفيديو يظهر “بايدن” وكأنه لا يدرك إلى أي مكان يمضي ثم في النهاية يختار إحدى الجهات ويسير فيها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بايدن لهذا الموقف، فسبق وظهر في فيديوهات سابقة حيث كان تائهًا ولا يعلم ماذا يفعل أو ماذا يقول.

ليست المرة الأولى التي يبدو فيها تائهًا

وفي أكثر من فيديو أخطأ الرئيس الأمريكي في نطق بعض الكلمات، وكذلك نسي بعض الأشخاص وقال أسماء أشخاص آخرين.

وكان “بايدن” قد واجه اتهامًا من خصمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتناول أدوية للعلاج من الخرف وهو ما نفاه بشدة.

كما أن “بايدن” يواجه حاليًا حملة شرسة يخوضها ترامب ضده ومتعلقة كذلك بنجله “هانتر”، ويهدف الرئيس الأمريكي السابق لإضعاف قوة “بايدن” وإظهاره دائمًا في موقف الضعيف أمام أنصاره.

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