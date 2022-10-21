«الغذاء والدواء»: ضبط 28 ألف منتج بيطري مخالف داخل مزرعة بالأحساء

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط 28 ألف منتج بيطري مخالف داخل مزرعة بمحافظة الأحساء

وقالت في حسابها على تويتر إنها رصدت 4 مستودعات داخل مزرعة في محافظة الأحساء تخزّن كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البيطرية والمبيدات بشكل غير نظامي ومخالف لأسس التخزين الجيد.

ضبط 28,764 ألف منتج

وأضافت أنه تم ضبط 28,764 ألف منتج واتخاذ الإجراءات النظامية.

ومؤخرًا، قالت الهيئة إنها “رصدت – خلال جولاتها الرقابية على المصانع الغذائية في الرياض – مصنع منتجات ألبان مخالفة”.

وأضافت أن المنتجات “مخالفة لمحتويات البطاقة الغذائية للعبوة الخارجية، واختلاف المحتوى في الكيس الداخلي، وتم ضبط 432 كجم من المنتج النهائي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”.

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