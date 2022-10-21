بالفيديو.. الرئيس الأذربيجاني يقبل التحدي.. يخلع سترته ويرفع الأثقال أمام أردوغان

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، برفع الأثقال أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن طلب منه الأخير ذلك.

ويظهر الفيديو أن “أردوغان” و”علييف” كانا في جولة تفقدية خلال افتتاح مركز رياضي في أذربيجان، عندما طلب الرئيس التركي خوض هذا التحدي.

وقبل “علييف” التحدي ثم طلب تجهيز “البار ” له وخلع سترته ثم ثام بحمل الأثقال بالفعل وسط تصفيق الحاضرين.

الرئيس الأذربيجاني يجتاز الاختبار الصعب

وكان الرئيس الأذربيجاني سعيدًا بتلك اللحظة وعلى ما يبدو فإنه شعر بالحرج أمام الجمع الموجود بعد أن طلب أردوغان ذلك وقرر أن يخوض التجربة بقوة.

وأثناء رفعه الأثقال بدا “علييف” مبتسمًا وكأنه يريد توصيل رسالة مفادها أنه اجتاز بالفعل هذا الاختبار القوي والمحرج في الوقت ذاته.

يذكر أن تركيا تعد أحد أكبر الداعمين لأذربيجان، ووقفت بجانبها في الأزمة الحدودية الأخيرة بينها وبين أرمينيا والتي انتهت باتفاقية صلح رعاها الرئيس الروسي بوتين.

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