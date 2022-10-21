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«الصحة» تُعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 163 حالة

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«الصحة» تُعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 163 حالة

«الصحة» تُعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 163 حالة

«الصحة» تُعلن تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 163 حالة
٠٣:٥٤:٢٣ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن إصابة 216 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 163 حالة، مؤكدة تسجيل 3 حالات وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 820.027 حالة.

163 حالة تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 163 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 806.400 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9391 حالة وفاة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابة 241 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 191 حالة، مؤكدة تسجيل 3 حالات وفاة.

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«الصحة» تُعلن تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 191 حالة

الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

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