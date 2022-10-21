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مع دخول الشتاء.. «الغذاء والدواء»: هذه فوائد المُر في علاج البرد والسعال
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مع دخول الشتاء.. «الغذاء والدواء»: هذه فوائد المُر في علاج البرد والسعال

مع دخول الشتاء.. «الغذاء والدواء»: هذه فوائد المُر في علاج البرد والسعال

مع دخول الشتاء.. «الغذاء والدواء»: هذه فوائد المُر في علاج البرد والسعال
٠٤:٠٦:١٦ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إن مادة المُر التي تعرف أيضا بـ”المرة”، تسهم في تخفيف أعراض البرد والسعال”.

وأضافت في إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر”، أنه “لسلامتك عند الاستخدام، احرص على معرفة الكمية المسموح باستخدامها لتجنب أعراضها الجانبية”.

والمُر أو ما يعرف محليًا بـ(المرة)، هي مادة شبه صمغية تتكون من مزيج يفرز من سيقان شجرة البلسان، وتعد دول الخليج والصومال موطنه الأصلي، وفق الهيئة.

استخدامات المُر

-الطب البديل كمادة قابضة لالتئام قرح اللثة والمعدة والأمعاء.

-الجروح الجلدية السطحية.

-كغسول مطهر للفم.

-تخفيف أعراض البرد والسعال.

الكميات المسموحة لاستخدام المر 

-الكميات المسموحة 4 – 2 جرام كحد أقصى في اليوم الواحد.

محظورات استخدام المر

-للنساء الحوامل، إذ يعتبر محفزًا لانقباضات الرحم مما قد يتسبب بالإجهاض.

-قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه قد يخفض مستوى السكر في الدم.

-عند الاستخدام بكميات عالية قد يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب والتهابات في الكلى.

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