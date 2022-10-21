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روسيا: أوكرانيا ستفجر قنبلة نووية لقتل مواطنيها وتخلق مبررًا لتدخل “الناتو”

روسيا: أوكرانيا ستفجر قنبلة نووية لقتل مواطنيها وتخلق مبررًا لتدخل “الناتو”

روسيا: أوكرانيا ستفجر قنبلة نووية لقتل مواطنيها وتخلق مبررًا لتدخل “الناتو”
٠٣:٥٢:٢٤ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

‏قال التلفزيون الروسي إن أوكرانيا لديها قنبلة نووية في مدينة ميكولايف، ستعمل على تفجيرها ويموت آلاف المدنيين ثم يلقون اللوم على روسيا بأنها استخدمت النووي.

وأوضح أن تلك الخطوة تعني أن أوكرانيا تريد أن تخلق مبررًا لتدخل قوات الناتو في حرب مع روسيا.

وكان أعضاء الناتو حذروا من أن استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا يعني تدخل الحلف رسميًا في الحرب.

وحذر مسؤول في الناتو من إبادة القوات الروسية في أوكرانيا إذا أقدمت موسكو على استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين في “كييف”.

بوتين لوّح باستخدام الناتو والحلف اعتبره تهديدًا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر في وقت سابق من أن بلاده ستستخدم كل الطرق للحفاظ على أمنها القومي، في تلميح إلى أن خيار “الأسلحة النووية” ليس مستبعدًا، الأمر الذي اعتبره الناتو تهديدًا له.

ويدعم حلف الناتو بشكل معلن أوكرانيا في تلك الحرب التي تخوضها روسيا ضدها، لكنه لم يتدخل بقواته إلى الآن، فيما تسود تخوفات من أن الحلف قد يتدخل وتصبح حربًا عالمية جديدة.

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