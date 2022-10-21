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منتج وحيد قادر على حماية البشرة والحفاظ على نضارتها دائمًا
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منتج وحيد قادر على حماية البشرة والحفاظ على نضارتها دائمًا

منتج وحيد قادر على حماية البشرة والحفاظ على نضارتها دائمًا

منتج وحيد قادر على حماية البشرة والحفاظ على نضارتها دائمًا
٠٢:٥٩:٣٤ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الدكتورة فاين فراي – طبيبة الأمراض الجلدية في ويستنياك، نيويورك – عن أفضل أسرار العناية بالبشرة والتي استخلصتها بعد 3 عقود من العمل في هذا المجال، وفقًا لشبكة «فوكس نيوز».

وأوضحت فراي أن المنتج الوحيد المطلوب للحصول على بشرة صحية دائمة الشباب هو واقي الشمس. قائلة: «المنتج الوحيد الذي يجب أن يستخدمه الجميع، 365 يوماً في السنة، هو الكريم الواقي من الشمس».

وأضافت: «إنه إلى حد بعيد المنتج الوقائي الأكثر فاعلية لمكافحة الشيخوخة في السوق، والذي لا يعزز صحة الجلد فحسب، بل يعزز مظهره أيضاً»، مشددة على أهمية استخدام واقي الشمس حتى  في أيام الشتاء الباردة.

وأضافت أن معظم النساء لا يستخدمن ما يكفي من المنتج للحماية الكافية. مضيفة: «أقترح دائماً وضع واقٍ من الشمس – ثم وضع المستحضرات الأخرى كالمكياج فوقه».

التعرض لأشعة الشمس يسبب مشاكل في التصبغ

وأشارت إلى أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب مشاكل في التصبغ والتجاعيد الدقيقة مع تقدم العمر، لذلك توصي باستخدام واقي الشمس كحماية للأشخاص من جميع الأعمار.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية ومؤلفة كتاب «The Skincare Hoax» أن معظم الناس لا يحتاجون إلى روتين متعدد الخطوات للعناية بالبشرة. وبدلاً من ذلك، فإن أفضل نظام للعناية بالبشرة لا يأتي في زجاجة، بل يأتي في خيارات نمط الحياة التي يتخذها الناس كل يوم.

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