بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: احذروا الحاسدين لبلادكم واتعظوا من واقع العالم الآن

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دعا خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ عبدالله الجهني، خلال خطبة الجمعة، اليوم، مواطني المملكة إلى الحذر من الحاسدين للبلاد، والاتعاظ من واقع العالم الآن بعدم الابتعاد عن كتاب الله.

وقال إن الحاسدين يعملون بكل جد ونشاط وبكل أسلوب وإغراء، وبكل إرجاف وتخويف وبكل شيطان مريد، لتفريق الكلمة وشق العصا وتصديع الصف وبلبلة الأفكار.

المسؤولية تقع على كل مسلم

وأضاف أن المسؤولية تقع على كل مسلم، ويتأكد على القيادات الدينية، ويتعين على القيادة العامة أن تحافظ على كيانها ومقدساتها ومقومات عزها ونصرها.

ودعا الله تعالى أن يجعلنا وإمامنا وولي عهده وحكومته ممن قلت فيهم “الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ”.

يجب التأمل في واقع العالم الآن

وأكد الدكتور الجهني أنه يجب التأمل في واقع العالم الآن، لمّا انصرف الناس عن كتاب الله وتركوا ميزان الله وغاب القرآن عن ميدان الحياة، اختلت الموازين واضطربت المقاييس.

وتابع: “نرى العالم في عناء وشقاء وتضارب في الاتجاه والآراء، يخاف بعضهم بعضًا، ويمقت بعضهم بعضًا ويتربص بعضهم الدوائر ببعض؛ ذلك لأنهم تركوا كتاب الله ورجعوا إلى جاهليةٍ شرٍ من الجاهلية الأولى”.

وقال: “اتقوا الله أيها المسلمون.. اقرأوا كتاب ربكم وتفهموا معانيه، وخذوا بتوجيهاته واعملوا بأحكامه، وسيروا على نظامه في جميع المواقف، وفي جميع شؤونكم الخاصة والعامة، وهو المنهج المتبع في هذه البلاد التي منَّ الله عليها بقيادة رشيدة تحكم بدين الله وتسير على منهج الإسلام”.

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