الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الداخلية» توضح إمكانية إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عبر «أبشر»
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: احذروا الحاسدين لبلادكم واتعظوا من واقع العالم الآن
خدمة اليوم.. 3 خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم حج سابق
خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: الإله هو المعبود بحق والرب موجود للخلق (فيديو)
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: وحدوا صفوفكم وحافظوا على مقدرات الوطن
تنبيه مهم من الأرصاد: عوالق ترابية للمحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الداخلية» توضح إمكانية إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عبر «أبشر»

«الداخلية» توضح إمكانية إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عبر «أبشر»

«الداخلية» توضح إمكانية إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عبر «أبشر»
٠٢:٣٨:٤٩ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا يمكن إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عن طريق منصة «أبشر»، داعية إلى الإبلاغ عن فقدانها عبر «أبشر» وحجز موعد «بدل فاقد» ومراجعة مكتب الأحوال المدنية، دون وجود متطلبات أخرى.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد «بدل فاقد»، وبمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة، ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بطلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية، مشيرة إلى أنه يتم تغيير صورة المستفيد عند إصدار «بدل فاقد».

وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية لوثائق الأحوال المدنية المقدمة عبر منصة «أبشر» هي:

1- خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

2- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

3- خدمة تسجيل المواليد وإصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة.

4- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

وأكدت أنه يمكن للمستفيدين طلب أي من الخدمات عبر «أبشر» وإيصال الوثيقة إلى العنوان الوطني دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها وفروعها.

واختتمت أنه لا يتم احتساب غرامة عند فقدان البطاقة لأول مرة، وعند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال، وللمرة الرابعة فأكثر يتم احتساب غرامة مقدارها 1000 ريال.​

اقرأ أيضًا:

4 خطوات لتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر

متحدث الأحوال المدنية يوضح مواصفات الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية

الكلمات الدلالية:
أبشر الداخلية الهوية الهوية الوطنية منصة أبشر وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تعلن خفض إنتاجها من «النفط» بدءاً من الشهر المقبل

المملكة تعلن خفض إنتاجها من «النفط» بدءاً من الشهر المقبل

٠٧:٣٦ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. شاب يمارس «التفحيط» في حديقة عامة بالرياض

بالفيديو.. شاب يمارس «التفحيط» في حديقة عامة بالرياض

٠٧:١٦ ص، الأثنين، ٢٣ يناير ٢٠١٧
استشهاد الجندي «محمد حناني» بعد تعرضه لإطلاق نار من الأراضي اليمنية

استشهاد الجندي «محمد حناني» بعد تعرضه لإطلاق نار من الأراضي اليمنية

٠٨:٤٩ م، السبت، ٠٦ أغسطس ٢٠١٦
أهم الدروس العلمية والأنشطة مساء اليوم الأحد 19 ربيع الآخر 1436هـ

أهم الدروس العلمية والأنشطة مساء اليوم الأحد 19 ربيع الآخر 1436هـ

١١:٢٣ ص، الأحد، ٠٨ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *