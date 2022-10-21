خدمة اليوم.. 3 خطوات لاسترجاع مبلغ حجز موسم حج سابق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن استرجاع مبلغ حجز موسم حج سابق، حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل استرجاع مبلغ حجز موسم حج سابق، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – اضغط على رابط الخدمة.

2 – أدخل رقم الحجز أو الهوية.

3 – أرسل الطلب.

* المتطلبات:

وجود حجز في موسم مضى ولم يتم إصدار تصريح الحج

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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