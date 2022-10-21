بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: وحدوا صفوفكم وحافظوا على مقدرات الوطن

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دعا خطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبدالله الجهني، خلال خطبة الجمعة، اليوم، إلى توحيد الصفوف والمحافظة على مقدرات الوطن.

وقال إن المسؤولية تقع على كل مسلم، ويتأكد على القيادات الدينية ويتعين على القيادة العامة أن تحافظ على كيانها ومقدساتها ومقوماتها وعزها ونصرها.

المحافظة على مقدرات الوطن

وتابع: لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المباركة بقائد ملهم وحد صفوفها وطهر عقيدتها من شوائب الشرك، المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، ثم أبنائه من بعده.

وأشار إلى أن الأمة الإسلامية بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة محسودة على هذه النعمة (نعمة الوحدة)، ولذلك فإن الحاسدين يعملون بكل جد لتفريق الكلمة وشق الصف وبلبلة الأفكار.

ولفت إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى، حملت في طياتها النصح للرعية والتوجيه للشعب، وقد لفت الأنظار إلى أن ركائز الحكم في المملكة تقوم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً.

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