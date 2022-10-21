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خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: الإله هو المعبود بحق والرب موجود للخلق (فيديو)

خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: الإله هو المعبود بحق والرب موجود للخلق (فيديو)

خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: الإله هو المعبود بحق والرب موجود للخلق (فيديو)
٠٢:٠٣:٠٩ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال فضيلة ‏الشيخ أحمد بن طالب في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي، إن الله عز وجل قد جعل له الكبرياء والعز والعظمة، مؤكدًا أن الإله هو المعبود بحق والرب هو الموجود للخلق والرحمن الرحيم هو الشامل لهذا الإحسان العاجل والامتنان الآجل.

كل المخلوقات تسبح بحمده

وأضاف “بن طالب” أن كل شيء وكل مخلوق يسجد ويسبح لله عز وجل، داعيا إلى التفكر بالقلب والعقل في الله، الذي بمعرفته يستنير القلب وينصلح حال وشأن العباد.

وتابع: أيها المؤمنون اعلموا أن الرحمة من صفات الله عز وجل التي اختص بها نفسه فهو الرحمن الرحيم، قائلاً: “بالتفكر والاعتبار والذكر والخضوع للواحد القهار يوحد العزيز الغفار”.

وواصل: “كما أنه ليس كمثله شيء، ولا ظهير له في الخلق، ولا شريك له في الملك، فلا يُعبد غيره، ولا يؤله محبة وخشية ورجاء سواه سبحانه وتعالى”.

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المسجد النبوي خطبة الجمعة خطبة الجمعة بالمسجد النبوي

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