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تنبيه مهم من الأرصاد: عوالق ترابية للمحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه مهم من الأرصاد: عوالق ترابية للمحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه مهم من الأرصاد: عوالق ترابية للمحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
٠١:٤١:٠٩ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، على محافظات المويه والخرمة، وتربة، ورنية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وتوقع التقرير ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

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