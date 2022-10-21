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«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة بهذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة بهذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة بهذه المناطق
١٢:٤٤:٤٧ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة

كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف

وتوقع التقرير ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الجوف تبوك جازان حالة الطقس سحب ممطرة

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