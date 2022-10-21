إحياءً لسنة النبي ﷺ .. دولة عربية تقيم صلاة الاستسقاء بجميع مساجدها

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، لصلاة الاستسقاء، غدا السبت، إحياء لسنة النبي ﷺ، وأصدرت الوزارة بيانا يوضح التفاصيل.

بيان الوزارة

وأوضح البيان، أنه بسبب تأخر المطر والأحوال الجوية، تقرر الدعوة لصلاة الاستسقاء، في عموم الجزائر.

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موعد صلاة الاستسقاء

وأهابت الوزارة بمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات توجيه الأئمة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 26 ربيع الأول 1444 الموافق لـ 22 أكتوبر 2022، على الساعة التاسعة صباحا وهذا إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ودعا البيان إلى التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية لتقدير إقامتها من عدمه، وفقا للمصدر ذاته.