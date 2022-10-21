حادث مروع .. زرافة تسحق رضيعة في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

تسببت زرافة في مقتل طفلة رضيعة تبلغ 16 شهرًا، بعدما هاجمتها ووالدتها وسحقت الطفلة تحت أقدامها، في محمية طبيعية جنوب إفريقية لأسباب لا تزال غامضة.

وعلقت السلطات في جنوب إفريقيا، على الحادث الذي وقع وعلى بعد حوالى 270 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة دوربان الساحلية شرق البلاد، بقولها إن الهجوم نادر جداً من هذا الحيوان الثديي الأكبر في العالم.

وقالت الناطقة باسم الشرطة نوكوبيل غوالا لوكالة فرانس برس أن أمّاً في سن 25 عاماً وابنتها البالغة 16 شهراً تعرضتا لهجوم بعد ظهر الأربعاء في مزرعة كوليني بمنطقة هلوهلوي وتعرضتا “للدهس من جانب زرافة”.

وعلى الفور، نُقلت الطفلة الرضيعة إلى عيادة طبية مجاورة “حيث فارقت الحياة”. أما الوالدة فنُقلت بواسطة طوافة إلى قسم الطوارئ في المستشفى حيث لا تزال في حالة حرجة الخميس، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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