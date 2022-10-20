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هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين 2023
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هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين 2023

هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين 2023

هيئة السوق المالية تعلن برنامج تأهيل الخريجين 2023
٠٢:٥٩:٣٥ ص، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين 2023م، الدفعة الحادي عشر، وتسعى الهيئة لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والرغبة في التطوير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المزايا والتعويضات:

– مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:

– درجة البكالوريوس (12,000) ريال.

– درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14,500) ريال.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.

– حضور دورات تدريب داخل الهيئة.

– التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

– التطوير الشخصي والمهني.

– اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

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شروط التقديم:

التفرغ التام

– أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله

– أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن: « لخريجي البكالوريوس 27 سنة ميلادية، أي المولودين بعد 1995/10/15م. « لخريجي الماجستير 30 سنة ميلادية، أي المولودين بعد 1992/10/15م. « تقديم نتيجة اختبار مستوى لغة إنجليزية شريطة أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة (5 IELTS) أو (83 STEP) أو ما يعادلها.

– تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

– اجتياز المقابلات الرسمية.

– يغفى خريجي الجامعات الخارجية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية، في حال كانت لغة الدراسة باللغة الإنجليزية.

– في حال كان المتقدم متخرجاً من جامعة مدرجة ضمن قائمة “أفضل 100 جامعة” على مستوى العالم، بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية، فسيتم اختصار رحلة التقديم:

– مطابقة الشروط الأساسية.

– المقابلات الشخصية.

– أحد عناصر المفاضلة حيث أن ارتفاع الدرجة يزيد الميزة التنافسية للمتقدم.

طريقة التقديم:

قريباً : سيتم الإعلان عن برنامج الهيئة لتأهيل الخريجين المتفوقين- الدفعة الحادية عشر في يناير من عام 2023م، والمتابعة والتقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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