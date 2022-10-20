غدًا.. آخر يوم لتوقف بوابة ديوان المظالم

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من المقرر أن تنتهي يوم غد السبت، أعمال الصيانة الرقمية ببوابة ديوان المظالم الرقمية، لتعود إلى تقديم خدماتها مجددا للمستفيدين.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان المظالم، في بيان له، عن توقف مؤقت لبوابة ديوان المظالم الرقمية لإجراء أعمال الصيانة للخدمات الرقمية.

وقال ديوان المظالم، في بيان له عبر “تويتر”، أنه سعيا من ديوان المظالم لتطوير خدماته الرقمية، وتقديم أفضل الحلول الممكنة، لبيئة رقمية آمنة، ستجرى بإذن الله أعمال صيانة للخدمات الرقمية خلال هذه الفترة: “ابتداء من يوم الخميس 24/3/1444هـ الساعة 4:00م إلى يوم السبت 26/3/1444هـ الساعة 11:00م”.

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