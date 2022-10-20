شباب إيران وشيوخ الملالي وجها لوجه.. ماذا يحدث في شوارع طهران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول في إيران، انكسار هيبة رجال دولة الملالي وشيوخها، بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

أطاح بعمامته

وبين الفيديو قيام شاب بنزع عمامة أحد شيوخ الملالي، في أحد الشوارع، علامة على انهيار رموز الدولة القمعية في إيران.

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احتجاجات إيران.. مقتل 244 شخصًا بينهم 32 طفلاً واعتقال 12500 حتى الآن

الاحتجاجات تتواصل

فيما تستمر المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة طهران، ومختلف مدن ومحافظات إيران.

وأفاد موقع «هرانا» الإخباري المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن 244 شخصًا، من بينهم 32 طفلًا، لقوا حتفهم خلال قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في الفترة من 17 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، مؤكدًا اعتقال أن أكثر من 12500 شخص خلال المظاهرات السلمية، حسب «إيران إنترناشيونال».

وفي تقرير لوكالة أنباء “فارس”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، حول إحصاءات المعتقلين في الاحتجاجات العارمة بإيران، أشارت إلى أن نحو 42% من المعتقلين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، و48% تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا، و10% فوق سن 35 عامًا، لافتة إلى أن نحو 2% من إجمالي المعتقلين هم موظفون حكوميون.