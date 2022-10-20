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استشاري يحذر من عمل إبر التنحيف لأجل إنقاص الوزن

استشاري يحذر من عمل إبر التنحيف لأجل إنقاص الوزن

استشاري يحذر من عمل إبر التنحيف لأجل إنقاص الوزن
٠١:٤٨:٠٣ ص، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شرح الدكتور فهد الخضيري، الخبير الطبي وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، طبيعة عمل “إبر التنحيف”، مستعرضا آثارها على الجسم.

هي دواء للسكري بالأصل

وقال الخضيري إن إبر التنحيف هي دواء للسكر وصادف أنه يسبب غثيان وعدم شهية فحصل نزول الوزن، لكنها ليست يدا سحرية ولا علاجا سحريا، بل هي حالة مؤقتة من الغثيان وقلة الشهية.

وأضاف عبر تويتر : ” أنها قد تساعد على عدم الأكل بشراهة وينخفض الوزن! ولكن إلى متى؟ بمجرد تركها ستعود السمنة وشراهة الأكل ويرتفع الوزن وهذا ملاحظ وبشدة”.

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إنزال الوزن ثقافة صحية

وتابع الخضيري : “إذاً فإن إنزال الوزن وتخفيفه هو ثقافة صحية وأسلوب حياة وليس ( هبّة! وموضة! ومع الخيل يا شقراء..) إنها ثقافة صحية تجمع مابين الحمية وتنويع الأكل الصحي وباتزان واعتدال مع ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات العالية( السكريات والوجبات السريعة والمقليات والمعجنات”.

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إبر التنحيف إنزال الوزن سلوك صحي فهد الخضيري معلومات طبية

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