للباحثين عن فخامة المنظر وروعة الطبيعة.. يوم للذكرى والمتعة في حديقة جزيرة المرجان بجازان

تواصل- فريق التحرير:

ينتظر الجميع يوم الإجازة بفارغ الصبر ليُنفّس عن نفسه وعائلته بقضاء وقت ممتع ينسى فيه روتين الأسبوع ومشاق العمل، حيث يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

نقدم لك اليوم نزهة لحديقة جزيرة المرجان في مدينة جيزان بمنطقة جازان، والتي تتيح لك التمتع بمناظر خلابة وأجواء طبيعية رائعة على شاطئ بحر يسر الناظرين.

حديقة جزيرة المرجان

تعتبر جزيرة المرجان من أشهر أماكن الجذب السياحي في جازان، حيث يمكنك الاسترخاء و الاستمتاع بالمناظر الخلابة للشواطئ و البحر .

كما يمكنك ممارسة الرياضة و ركوب الدرجات الهوائية ، كما يوجد منطقة ترفيهية للأطفال حيث يمكنهم قضاء وقت ممتع .

ويوجد أيضا العديد من الملاعب الرياضية ، كما يوجد قرية الدولفين حيث تقام عروض الدلافين و أسود البحر ، أيضا يمكنك الغوص تحت الماء والسباحة وركوب الأمواج وصيد الأسماك .

حديقة جزيرة المرجان أفضل حدائق جيزان

إذا كنت تبحث عن مكانٍ مثالي للتأمُّل والتنزُّه، ما عليك سوى زيارة حديقة جزيرة المرجان جيزان ، أحد أفضل حدائق جيزان ، فهذه الحديقة المصنفة ضمن أفضل اماكن سياحية في جيزان للعائلات ستجعلك تنعم بجمالها وتهيم في روعة الإطلالات التي يقدّمها موقعها على البحر الأحمر.

هدف إنشاء حديقة جزيرة المرجان

يأتي الهدف من إنشاء هذه الحديقة التي تُعد من أهم معالم السياحة في جيزان لتكون متنفّساً ومكاناً مثالياً للتنزُّه ولتُبهِج ضيوفها بمجموعةٍ من الأنشطة الممتعة.

أنشطة بحديقة جزيرة المرجان

1- أشجار ومساحات خضراء رائعة

في بداية هذه الرحلة المميزة، عليك بالذهاب في جولة في أرجاء الحديقة لاستكشاف ما تُخفيه الحديقة في طياتها ، فحولك مشاهد خلابة تترجمها تلك الأشجار المورقة و المساحات الخضراء المنبسطة، و على أحد الكراسي المنتشرة بمقدورك الجلوس والتمعُّن مطوّلاً في جمال الحديقة.

2- ممارسة الرياضة

ومع أجواء حديقة جزيرة المرجان في جيزان الرائعة، سوف تشعر بطاقة إضافية للقيام ببعض الأنشطة الرياضية التي ستجدها ممتعة للغاية مثل المشي في مسارات المشي المتاحة في الحديقة، أو رُبما أردت تأدية بعض التمارين الرياضية باستخدام الأجهزة الرياضية المجانية المُتاحة.

3- أماكن مخصصة للشواء

ستكون جولتك مُسليّة أكثر عندما تعرف بأن الحديقة أجازت لضيوفيها الشواء وجهّزت مجموعة من المرافق المخصصة لذلك، وبالتالي وجبة شواء في الهواء الطلق كافية لجعل يومك يوماً استثنائياً.

4- قرية الدولفين

قم بزيارة قرية الدولفين الموجودة في الجزيرة للتمتع بمشاهدة عروض الدلافين وأسود البحر إضافة لوجود أنواع مختلفة من الحيوانات البرية كالنعامة والأرانب.

5- ألعاب للأطفال

وبقصد أن يتمتّع جميع ضيوف حديقة جزيرة المرجان في جيزان بكامل وقتهم الذي سيقضونه هناك، اهتمت الحديقة بتجهيز منطقة للعب الصغار، وبالتالي سيُمضي الأطفال أيضاً وقتاً شيّقاً في الحديقة.

الخدمات والمطاعم

على صعيد الخدمات فقد وفّرت الحديقة عدداً من المرافق العامة والخدمات أهمّها، مقهى وحمّامات عامة ومطعم بالإضافة إلى موقف للسيّارات.

أوقات العمل

مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى حديقة جزيرة المرجان في جيزان

دخول مجّاني

موقع حديقة جزيرة المرجان

يمكنك الوصول إلى حديقة جزيرة المرجان في مدينة جيزان بمنطقة جازان، عبر خرائط جوجل عن طريق الضغط هنا .