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مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو: يسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم (فيديو)
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مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو: يسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم (فيديو)

مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو: يسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم (فيديو)

مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو: يسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم (فيديو)
١٢:٤١:٤١ ص، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت للمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوضحت من خلاله خطورة مادة الشبو أو الميثامفيتامين.

وأوضح المقطع، أن مادة الشبو أو الميثامفيتامين تعد من المؤثرات العقلية الصناعية الخطيرة، وهي أحد مشتقات مادة الميثامفيتامين المخدرة المحظورة، وهذه المادة تدخل إلى المخ أسرع من المواد المخدرة الأخرى.

ومن مسميات هذه المادة “الشبو ، السابو، الكريستال ، والكريسال ميس، والثلج، والآيس”.

ويأتي الشبو أو الميثامفيتامين على شكل مسحوق أبيض أو على شكل كريستالات بلورية أو حبوب أو أقراص.

مخاطر مادة الشبو أو الميثامفيتامين

– تسبب الإدمان بشدة ومن أول جرعة

– يسبب حالات الهياج والقلق

– فقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه

– يجعل المتعاطي يؤذي نفسه

– يتسبب في ارتكاب جرائم بشعة

– كذلك الشبو مرض الفصام ومرض جنون العظمة والشك

– يسبب ارتفاع حرارة الجسم وفقدان الوزن

– يسبب الإصابة بالذهان والأوهام والهلاوس

– قد يؤدي إلى الموت.

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الكلمات الدلالية:
الإدمان الشبو المخدر الميثامفيتامين خطورة الشبو مكافحة المخدرات

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