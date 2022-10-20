الحربي: احذف هذه التطبيقات حالًا من جهازك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دعا الخبير التقني سالم الحربي، لحذف عدد من البرامج على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن هذه البرامج تتجسس على جهازك، وتغرق الجهاز بالإعلانات، وتحدد موقعكم وتجمع بيانات عنك”.

وتابع سالم الحربي “احذف هذه المواقع فورا حتى تكون بمأمن من عمليات التجسس، وتشمل هذه البرامج على سبيل المثال وليس الحصر “flashligh-image vault-dxlean-high speed camera

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