الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«vivo» تكشف عن هاتفها الجديد iQOO Neo 7 .. تعرف على المواصفات
الإمارات تتضامن مع الأردن وتستدعى السفير الهولندي
مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو: يسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم (فيديو)
الأمراض المنقولة عبر الأغذية تسبب خسائر بـ 412 مليار ريال
الحربي: احذف هذه التطبيقات حالًا من جهازك (فيديو)
الأسهم البريطانية ترتفع .. وتقلبات في السوق الأمريكية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

الحربي: احذف هذه التطبيقات حالًا من جهازك (فيديو)

الحربي: احذف هذه التطبيقات حالًا من جهازك (فيديو)

الحربي: احذف هذه التطبيقات حالًا من جهازك (فيديو)
١٢:١٢:٥٣ ص، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا الخبير التقني سالم الحربي، لحذف عدد من البرامج على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن هذه البرامج تتجسس على جهازك، وتغرق الجهاز بالإعلانات، وتحدد موقعكم وتجمع بيانات عنك”.

وتابع سالم الحربي “احذف هذه المواقع فورا حتى تكون بمأمن من عمليات التجسس، وتشمل هذه البرامج على سبيل المثال وليس الحصر “flashligh-image vault-dxlean-high speed camera

اقرأ أيضا:

«الحربي» يكشف سر ارتفاع الهاشتاقات في تويتر ويوجه نصيحة للمستخدمين

الحربي: سياسة جديدة لشركة «باي بال».. احذر سحب آلاف الريالات من حسابك

الكلمات الدلالية:
أندرويد برامج تجسس تجسس سالم الحربي

مواد ذات صلة

المزيد
قريباً.. هواتف «الأندرويد» تُحذر المستخدمين من حالات التجسس

قريباً.. هواتف «الأندرويد» تُحذر المستخدمين من حالات التجسس

٠٤:٠٥ م، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠١٦
تعديلات استثنائية.. تعرّف على مواصفات «آيفون 8» وموعد إطلاقه

تعديلات استثنائية.. تعرّف على مواصفات «آيفون 8» وموعد إطلاقه

٠٧:٥٦ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧
مفاجأة.. ميزة جديدة غير مسبوقة في «آيفون 2019»

مفاجأة.. ميزة جديدة غير مسبوقة في «آيفون 2019»

١٢:١١ م، الأحد، ٢٤ مارس ٢٠١٩
سامسونج: جالاكسي S6 Edge دقيق إلى أبعد الحدود

سامسونج: جالاكسي S6 Edge دقيق إلى أبعد الحدود

٠٩:١٤ ص، الأحد، ٠٣ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *