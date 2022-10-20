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الأسهم البريطانية ترتفع .. وتقلبات في السوق الأمريكية

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الأسهم البريطانية ترتفع .. وتقلبات في السوق الأمريكية

الأسهم البريطانية ترتفع .. وتقلبات في السوق الأمريكية

الأسهم البريطانية ترتفع .. وتقلبات في السوق الأمريكية
١١:٥٧:٠٤ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس، فوتسي 100، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.27 %، وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 18.92 نقطة، ليصل إلى 6943.91 نقطة.

فيما شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات طفيفة، حيث تفاعل وول ستريت مع استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، بجانب أيضا بيانات البطالة والإسكان الامريكية، لتدخل في موجة عامة من التضارب صعودا وهبوطا، ولكنها، حسب المؤشرات، تستقر على الصعود.

الأسهم الأمريكية ترتفع بحذر

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعات طفيفة، في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بهبوط الدولار وبداية أسبوع تقارير أرباح الشركات، حسب “Investing”.

وارتفع مؤشر داو جونز بنحو 311 نقطة أو بنسبة 1% تقريبا ليسجل 30735 نقطة. وصعد مؤشر S&P بمقدار 33 نقطة أو بنسبة 1% تقريبا ليصل إلى 3728 نقطة، فيما قفز مؤشر ناسداك بحوالي 1.5% أو 165 نقطة ليسجل 11268 نقطة.

وتحاول الأسهم الأمريكية التعافي من موجة التعليقات المتشدد من قبل أعضاء الفيدرالي، والتي بدورها تدعم الدولار في مواجهة بقية الأصول.

مؤشر الدولار يتراجع

وهبط مؤشر الدولار، خلال تعاملات الخميس، متفاعلاً مع صعود الذهب والنفط والأصول الأخرى، مسجلا مستويات الـ 112 منخفضًأ بحوالي 0.72%.

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