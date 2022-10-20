شاهد.. «بوتين» يستعرض مهارته في القنص وسط جنوده

تواصل- فريق التحرير:

تفقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، مركز تدريب لجنود تمت تعبئتهم في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وخلال الزيارة استعرض الرئيس الروسي مهارته في القنص، حيث استخدم سلاحا رشاشا بنفسه بعدما تمدد أرضا تحت ستارة تمويه.

كما تبادل بوتين الحديث مع بعض الجنود وسأل أحدهم “ماذا عن عائلتك؟”، فأجابه “لدي طفلة، خمسة أعوام”، فعانقه الرئيس الروسي وبادره “حظا سعيدا”.

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