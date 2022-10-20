معلمة تروي تفاصيل إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية بتبوك

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مساعدة إدارية بإحدى مدارس تبوك، من إنقاذ حياة طفل، تعرض للاختناق، بعدما ابتلع عملة معدنية، وروت غادة البلوي تفاصيل إنقاذ التلميذ.

فاقد التنفس بالكامل

وقالت البلوي إن الطفل وصل إليها وهو فاقد التنفس بشكل كامل، وكان ممسكا برقبته من الأمام بكلتا يديه، ووجه محمرّ تماما، من أثر الاختناق.

واستطرت أنها بدأت تقديم الإسعافات الأولية له بالضغط على جهة القفص الصدري، لتخرج القطعة المعدنية من فم الطفل لافتة، إلى أن الطفل دخل في حالة إغماء، وتوقف عن التنفس نهائيا، والطلاب كانوا يرددون “يا أبلة مات” ولكنها استطاعت -بفضل الله- إنقاذه.

دورة الإسعافات الأولية

وروت المعلمة أن ابنها البالغ من العمر 15 عاما، تعرض لحالة مشابهة من قبل، لذلك فقد تعاملت مع حالة التلميذ ذو التسع سنوات، كما لو كان ابنها.

وأشارت البلوي إلى أنها حاصلة على دورة في الإسعافات الأولية، واستطاعت أن تنفذ ما تعلمته من خلال هذه الدورة، في إنقاذ الطفل.