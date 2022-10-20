لحظة تحطم «المقاتلة الأمريكية الخارقة» أثناء طلعة تدريبية

تواصل- وكالات:

نشرت قناة العربية، فيديو يوثق اللحظات الأولى لسقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع “إف – 35″، بعد سقوطها في قاعدة جوية بولاية يوتاه الأمريكية.

وأعلن الجناح 388 للقوات الجوية الأمريكية المتمركز في قاعدة هيل الجوية بالقرب من مدينة سولت ليك، نجاة الطيارة من الحادث بعدما قذفه مقعد الطيار خارج المقاتلة.

ووقع الحادث أثناء مهمة تدريبة قتالية روتينية، ولم تعلن السلطات عن أسباب تحطم هذه المقاتلة التي تعد الأحدث من الجيل الخامس في الولايات المتحدة والمعروفة بـ”المقاتلة الخارقة”، فيما أعلنت فتح تحقيق بالحادث.

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