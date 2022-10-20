أسعار العملات والنفط.. الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار وينخفضُ مقابل اليورو

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سجَّل الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضاً مقابل اليورو.

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1221 دولار أمريكي، بزيادة 0.10 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1476 يورو، بانخفاض 0.01 %.

فيما أصدرتْ وكالةُ الأنباء الرسمية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.76.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.31.

الجنيه المصري 19.69.

اليورو 1.01.

الجنيه الإسترليني 0.88.

اليوان الصيني 7.22.

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1646.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 18.85 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 916.1 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2078.16 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتْ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 92.77 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 86.36 دولارًا.

نفط الغاز 955.75 دولارًا.

الغاز الطبيعي 5.481 دولارات.

غاز البروبان 5054 دولارًا.