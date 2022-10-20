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منتجات مجهولة المصدر في مكة المكرمة.. فيديو
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منتجات مجهولة المصدر في مكة المكرمة.. فيديو

منتجات مجهولة المصدر في مكة المكرمة.. فيديو

منتجات مجهولة المصدر في مكة المكرمة.. فيديو
١١:٢٥:٠٧ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر تقرير مصور، انتشار باعة بطريقة عشوائية يبيعون منتجات مجهولة المصدر، بأحياء الخالدية والحفاير، بالعاصمة المقدسة.

عشوائيات غير مقبولة

من جانبه، قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، إن المظاهر العشوائية غير مقبولة في مدينة مقدسة مثل مكة المكرمة والجولات الرقابية مستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه المظاهر.

وحسب التقرير، يقوم بهذه الأعمال، عمالة مخالفة وأشخاص مجهولي الهوية، في مظهر عشوائي مخالف.

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تجاهل الاشتراطات الصحية 

وكشف التقرير، الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن الباعة المنتشرين يبيعون أطعمة مجهولة المصدر، دون الحصول على تصاريح، وكذلك دون مراعاة للاشتراطات الصحية.

وتنتج العشوائيات، روائح كريهة قد تسبب العديد من الأمراض، فضلا عن التشويه البصري، وتعطل حركة المرور، وغيرها من الظواهر السلبية غير المقبولة.

جهود أمانة مكة

وتتواصل جهود أمانة مكة المكرمة، من أجل القضاء على الظواهر السلبية، التي تحدث في أحياء قريبة من الحرم المكي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

الكلمات الدلالية:
الاشتراطات الصحية العاصمة المقدسة حي الخالدية مكة المكرمة منتجات مجهولة المصدر

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