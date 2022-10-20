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واشنطن: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران غير مطروحة حالياً
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واشنطن: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران غير مطروحة حالياً

واشنطن: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران غير مطروحة حالياً

واشنطن: العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران غير مطروحة حالياً
١١:٠٦:٠٠ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن واشنطن “ابتعدت” عن العودة إلى الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ولا تركز اهتمامها عليه حاليا.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: “أن الاتفاق النووي لا يتصدر اهتمامنا حاليا بكل صراحة”.

واستطرد المسؤول الأمريكي قائلا: “ابتعدنا كثيرا عن إيران في ما يخص العودة إلى الاتفاق النووي، ولذلك نحن لا نركز عليها.

وتابع “كانت عندهم مطالب تتخطى حدود ما يجب أن يشمله الاتفاق النووي. ونحن لا نركز على الأعمال الدبلوماسية بهذا الشأن”.

وأشار جون كيربي، إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.

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الكلمات الدلالية:
إيران الاتفاق النووي الإيراني النووي الإيراني الولايات المتحدة طهران

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