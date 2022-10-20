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«كاوست» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي.. رابط التقديم
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«كاوست» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي.. رابط التقديم

«كاوست» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي.. رابط التقديم

«كاوست» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي.. رابط التقديم
١٠:١٣:٠٥ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ممثلة في أكاديمية كاوست عن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا ورجل الأعمال محمد العقيل.

ويتضمن هذا البرنامج عدة دورات تدريبية، تأتي الدورة الأولى منه بعنوان: (مقدمة في الذكاء الاصطناعي).

مدة ومكان الدورة

وتقام في كل من مدينتي الرياض وجدة، اعتبارًا من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر من العام الحالي.

مميزات الدورة

1- ستوفر الدورة مسارات شاملة لطلبة الجامعات الموهوبين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وصقلها في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة.

2- سينتقل الطلبة المتميزون في الدورة الأولى إلى سلسلة أخرى من الدورات التي تؤهلهم إلى برامج صيفية مجانية في كاوست وسدايا إضافة إلى جامعة أكسفورد.

طريقة التقديم

يشار إلى أن التقديم مستمر إلى 15 نوفمبر من العام الحالي، ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الذكاء الاصطناعي جامعة الملك عبدالله للعلوم الوتقنية فتح باب التسجيل كاوست

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