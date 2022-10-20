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وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي منطقة القصيم (صور)
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وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي منطقة القصيم (صور)

وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي منطقة القصيم (صور)

وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي منطقة القصيم (صور)
١٠:١٣:٥٣ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفقد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مساء اليوم الخميس، المنشآت والمراكز الصحية بعدد من محافظات منطقة القصيم.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وزير الصحة فهد الجلاجل، أكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي منطقة القصيم.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المستهدفات لتطوير القطاع الصحي ترتكز على بناء علاقة تكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية.

وتابع الجلاجل، يأتي ذلك في سبيل رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين من المواطنين المقيمين تراعي ما يريده وبحسب احتياجاته وأولوياته لتحقيق مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

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الكلمات الدلالية:
القصيم فهد الجلاجل منطقة القصيم وزير الصحة

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