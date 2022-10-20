تصعيد روسي.. قصف وقطع كهرباء ومعركة وشيكة في «خيرسون»

تواصل – فريق التحرير:

تحركت حدات من الجيش الروسي، لمحاولة بسط السيطرة وضرب مواقع القوات الأوكرانية، فيما تواصل كييف صد الهجمات الروسية في محاولة للتقدم واستعادة بعض أراضيها بدعم عسكري من الغرب.

التصدي لهجوم مضاد

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها واصلت ضرب أهداف عسكرية ومواقع للطاقة في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون الجنوبية، في الوقت الذي يقوم به المسؤولون المواليون لروسيا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان، حسب “سكاي نيوز عربية”.

اقرأ أيضا:

عاجل: وقوع انفجار ثان في لوهانسك شرق اوكرانيا .. فيديو

إخلاء المدنيين في خيرسون

وبدأت الإدارة التي عينتها موسكو في خيرسون إخلاء المدينة التي تسيطر على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، والتي سيطرت عليها روسيا في عام 2014، وكذلك مصب نهر دنيبرو

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس الأربعاء، خروج 40% من محطات الكهرباء في أوكرانيا عن الخدمة، مطالبة السكان بترشيد استهلاك الطاقة.

وفرضت كييف قيودا على الكهرباء في عموم البلاد، بدء من الساعة 7 صباحا، بالتوقيت المحلي، إثر القصف الروسي الذي تسبب في خروج محطات الكهرباء عن الخدمة.