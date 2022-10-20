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الإعدام لتاجر مخدرات كويتي
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الإعدام لتاجر مخدرات كويتي

الإعدام لتاجر مخدرات كويتي

الإعدام لتاجر مخدرات كويتي
١٠:١٤:٢٠ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بإعدام تاجر مخدرات كويتي جلب من الخارج 75 كيلو حشيش، وأكثر من 7 آلاف حبة مؤثرات عقلية عن طريق جزيرة عوهة.

وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهم في منطقة أبوحليفة لحظة تسليم شحنة المخدرات.

وقبل أيام أسدل القضاء الكويتي الستار على قضية غريبة من نوعها، تمثلت في تهريب مواد مخدرة عبر طائرات شراعية.

وحسب إعلام محلي، أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكما نهائيا في قضية تهريب مؤثرات عقلية تورط بها مواطن وشخص آخر عراقي الجنسية، حيث لجآ إلى استخدام طائرات شراعية لإدخالها إلى الكويت.

وقضت المحكمة بسجن المتورطين (الكويتي والعراقي) سبع سنوات، عقابا لهما على تهريب هذه المؤثرات المحظورة في البلد الخليجي، وفقا لحساب “أمن ومحاكم” المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

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الكلمات الدلالية:
اعدام الكويت تاجر مخدرات محكمة الجنايات

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