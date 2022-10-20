أهم 10.. ولي العهد يطلق «السعودية الخضراء» وسفارة أمريكا في الرياض تعرض ممتلكاتها للبيع

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء في نوفمبر بـ«شرم الشيخ»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، انطلاق النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” يوم 7 نوفمبر و”منتدى مبادرة السعودية الخضراء” يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار: “من الطموح إلى العمل”، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).. المزيد هنا

بعد فيديو جلوس طالب على نافذة حافلة مدرسية.. إجراءات فورية من «رافد» وتعميم للمتعهدين

أصدرت شركة “رافد” بيانًا توضيحيًا بشأن ظهور أحد الطلاب وهو يجلس على نافذة حافلة مدرسية.. المزيد هنا

بعد وفاته بـ 11 يومًا.. تشييع جثمان طفل «حافلة القطيف» إلى مثواه الأخير (صور)

شيع مئات المواطنين من بلدة حلة محيش والمدن والبلدات المجاورة لها بمحافظة القطيف، جنازة طفل الروضة حسن الشعلة ذي الخمس سنوات، والذي وارى جثمانه الثرى في مقبرة بلدة حلة مجيش الواقعة بين الحلة وبلدة الجارودية غرب الحلة عند الساعة 3:30 عصرًا.. المزيد هنا

نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله

أفادت وسائل إعلام، أن العميد عوض ذيبان، مدير أمن محافظة شبوة اليمنية السابق، نجا اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة.. المزيد هنا

النيابة العامة تصدر تنبيها مهما بشأن الممارس الصحي

قالت النيابة العامة، اليوم، إن الممارس الصحي يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.. المزيد هنا

أمير الكويت يصدر عفوًا كريمًا عن المتواجدين في تركيا

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرًا كريمًا بالعفو عن عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين الهاربين في تركيا.. المزيد هنا

تفاصيل معركة الـ 19 دقيقة بين طائرة بريطانية ومقاتلتين روسيتين.. ماذا حدث؟

قال وزير الدفاع البريطاني، إن مقاتلة روسية أطلقت صاروخا باتجاه طائرة عسكرية بريطانية من طرازRC-135 Rivet Joint كانت تقوم بدورية بالمجال الجوي الدولي فوق البحرالأسود في 29 سبتمبر.. المزيد هنا

للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع ” لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:. المزيد هنا

السفارة الأمريكية بالرياض تعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد إلكتروني

نشرت السفارة الأمريكية في الرياض، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعلن فيها عن مزاد إلكتروني لبيع فائض ممتلكاتها من الأثاث والأجهزة المنزلية.. المزيد هنا

بعد اشتراط «البصمة».. توضيح من «الجوازات» بشأن الأطفال من عمر 10 سنوات فأكثر

ردت المديرية العامة للجوازات على بعض الأسئلة الشائعة عن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 10 سنوات فأكثر.. المزيد هنا