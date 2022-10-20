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وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم
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وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم

وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم

وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم
٠٩:٥١:١٧ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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  1. مهندس مدني أول
  2. مهندس مدني.
  3.  مدير أمن المجتمعات.
  4. مساعد مدير.
  5. كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
  6. مساعد إداري.
  7.  كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
  8.  حارس امن.
  9.  مهندس مدني.
  10.  مدير موارد بشرية (الدمام).
  11.  مسؤول سلامة مهنيه.
  12.  مدير موارد بشرية.
  13.  مدير أمن ( الدمام).
  14.  مهندس امن وسلامه مهنيه.
  15.  سائق اسعاف.
  16. وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أكتوبر  2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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