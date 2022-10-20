وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية» بعدة تخصصات.. التقديم يبدأ اليوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات
- مهندس مدني أول
- مهندس مدني.
- مدير أمن المجتمعات.
- مساعد مدير.
- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
- مساعد إداري.
- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
- حارس امن.
- مهندس مدني.
- مدير موارد بشرية (الدمام).
- مسؤول سلامة مهنيه.
- مدير موارد بشرية.
- مدير أمن ( الدمام).
- مهندس امن وسلامه مهنيه.
- سائق اسعاف.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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