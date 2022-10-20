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الكويت.. التعليم تكشف مفاجأة عن سقوط سقف مدرسة

الكويت.. التعليم تكشف مفاجأة عن سقوط سقف مدرسة

الكويت.. التعليم تكشف مفاجأة عن سقوط سقف مدرسة
٠٩:٤٧:٥٠ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التربية الكويتية، اليوم، بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يدعي سقوط سقف إحدى المدارس في البلاد.

وقعت منذ 3 سنوات

وفجرت الوزارة، في بيانها، مفاجأة، أن هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء حكومي أو خاص، حسب “القبس”.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لنشر بعض المغردين لهذه الحادثة، التي وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت وترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية.

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وشددت “التربية الكويتية” على ضرورة تحري الدقة والموضوعية، حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من أبنائنا الطلبة أو كوادرنا التعليمية والإدارية، أو مباني المدرسة، حيث أنها لن تتهاون مع أي تجاوز للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرف كان.

معلومات مغلوطة وناقصة

كما أهابت الوزارة بالجميع عدم التسرع بنشر معلومات مغلوطة أو ناقصة دون التحري والتثبت وانتظار نتائج التحقيق من مصادرها الرسمية، مؤكدة في ذات الوقت بأنها ترحب باستقبال أية شكاوى أو ملاحظات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق سهل.

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الكويت انهيار سقف مدرسة بيان رسمي وزارة التربية الكويتية

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