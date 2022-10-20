بلينكن: التصعيد الروسي في أوكرانيا دليل على يأس بوتين

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ندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالتصعيد الروسي في أوكرانيا، موضحا أن الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا علامة أخرى على يأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع بلينكن: “ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يتصرف بعقلانية – إن أهداف بوتين ليست عقلانية”، وفقا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وأضاف أن تحركات بوتين الأخيرة قريبة جدا من ذلك، حيث تتم مطاردة السكان المدنيين في أوكرانيا بشكل متزايد وهناك قصف عشوائي واستهداف حتى لمحطات الطاقة وسقوط قنابل على المدارس والمستشفيات واصفا الغزو الروسي بأنه “أصبح بالفعل أكثر عشوائية في عنفه”.

وفيما يتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية ضد أوكرانيا، علق بلينكن “كنا واضحين للغاية مع الرئيس بوتين بشكل مباشر وسري بشأن العواقب الوخيمة التي ستتبع أي استخدام للأسلحة النووية لم نر سببا في هذه المرحلة لتغيير وضعنا النووي”.

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