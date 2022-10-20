قرار مفاجيء للوافدين بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، فرض رسوم 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين، وذلك تطبيقا لقرار المعاملة بالمثل.

تعليمات مشددة على المنافذ

وحسب وسائل إعلام كويتية، تلقى العاملون في المنافذ البرية ومنفذ المطار من ضباط وعسكريين ومدنيين تعميماً تضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسم وقدره 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين.

وجاء في التعميم أنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من اليوم الخميس، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.

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قرار الداخلية المصرية

يذكر أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر منذ 2017، بواقع 25 دولارا من الزائرين غير المعفيين مقابل الفيزا السياحية لمصر لسفرة واحدة.