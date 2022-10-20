للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع ” لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية :

أخصائية تسويق

مندوب مبيعات

مدير مالي

مساعد اداري

أخصائي إداري

كاتب اداري

مندوب مبيعات

مصمم إعلان

كاتب بيانات عملاء

منسق منتجات

موظف استقبال

مساعد اداري

مندوب مشتريات

وغيرها

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)