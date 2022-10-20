الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات
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للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات

للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات

للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات
٠٨:٠٨:٣٣ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع ” لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية :

أخصائية تسويق

مندوب مبيعات

مدير مالي

مساعد اداري

أخصائي إداري

كاتب اداري

مندوب مبيعات

مصمم إعلان

كاتب بيانات عملاء

منسق منتجات

موظف استقبال

مساعد اداري

مندوب مشتريات

وغيرها

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
العمل عن بعد الموارد البشرية فرص عمل وظائف

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