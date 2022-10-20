بريطانيا تفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية زودت روسيا بالأسلحة

تواصل – فريق التحرير:

قررت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين أبرزهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني، وكذلك شركات طيران إيرانية، لأنها زودت روسيا بالأسلحة.

عقوبات على الحرس الثوري

وفرضت لندن عقوبات على رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني محمد باقري، وكذلك المسؤول الإيراني عن صفقة المسيّرات مع روسيا حجت الله قريشي، والمسؤول في الحرس الثوري الإيراني عن المسيّرات، سعيد آقاجاني.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات شملت كل من ساهم بتزويد روسيا بالمسيّرات، بينما شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن: “حرب روسيا تؤثر على كل العالم”، حسب “العربية”.

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الاتحاد الأوروبي يجمد أصول إيرانيين

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، أنه قرر تجميد أصول 3 أفراد إيرانيين وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرات إلى روسيا.

وأكدت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تتفق على عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بمسيرات.

أدلة أمريكية على استخدام روسيا مسيرات إيرانية

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنه لدى واشنطن أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية لضرب المدنيين والبنى التحتية المدنية الأوكرانية، مؤكدة أنها ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لمنع نقل “الأسلحة الخطرة” إلى روسيا، لافتة إلى أن إعلان موسكو فرض الأحكام العرفية في المناطق الأربعة التي انضمت للاتحاد الروسي خطوة يائسة.