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المملكة تقيد تصدير مياه الشرب المعبأة.. تعرف على السبب
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المملكة تقيد تصدير مياه الشرب المعبأة.. تعرف على السبب

المملكة تقيد تصدير مياه الشرب المعبأة.. تعرف على السبب

المملكة تقيد تصدير مياه الشرب المعبأة.. تعرف على السبب
٠٧:٣١:٢٢ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، تقييد تصدير مياه الشرب المعبأة.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “في سبيل محافظتها على الموارد المائية، تقيّد المملكة تصدير مياه الشرب المعبأة”.

وأكدت الهيئة، أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

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