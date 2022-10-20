المملكة تقيد تصدير مياه الشرب المعبأة.. تعرف على السبب
تواصل – فريق التحرير:
أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، تقييد تصدير مياه الشرب المعبأة.
وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “في سبيل محافظتها على الموارد المائية، تقيّد المملكة تصدير مياه الشرب المعبأة”.
وأكدت الهيئة، أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.
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في سبيل محافظتها على الموارد المائية وترشيد استخدامها، تقيّد المملكة العربية السعودية تصدير مياه الشرب المعبأة.#الصادرات_السعودية pic.twitter.com/76RmYz5UWN
— الصادرات السعودية (@SaudiExports) October 20, 2022