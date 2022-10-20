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قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. استعلم عن هذا الأمر حتى لا تخسر أموالك
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قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. استعلم عن هذا الأمر حتى لا تخسر أموالك

قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. استعلم عن هذا الأمر حتى لا تخسر أموالك

قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. استعلم عن هذا الأمر حتى لا تخسر أموالك
٠٧:١٣:٣١ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يؤكد الخبراء على أهمية الاستعلام عن التحديثات قبل شراء الأجهزة الإلكترونية حتى لا يضع المشتري أو المستخدم الأموال في أجهزة غير متوافقة مع البرامج الحديثة.

وفي الكثير من الأحيان قد يضطر المستخدم إلى التخلص من بعض الأجهزة الإلكترونية لأنها لم تعد تعمل بصورة صحيحة أو أنها لم تعد آمنة بدرجة كافية.

ويكون سبب ذلك هو عدم توافر التحديثات المناسبة لها، على الرغم من أن مكوناتها وطريقة عملها سليمة.

وعادة ما تظهر مثل هذه المشكلة في الكثير من الأجهزة الإلكترونية بدءا بالهواتف الذكية مروراً براديو الإنترنت والساعات الذكية وصولاً إلى أجهزة التلفاز وروبوتات التنظيف.

وتشمل الدلائل، التي تشير إلى فترة ضمان التحديثات، تكلفة المنتج وفترة الاستخدام المعتادة وبيانات الترويج الخاصة بسياسة التحديثات الخاصة بالشركة المنتجة.

ويؤكد الخبراء أنه لا يوجد أمان نهائي، ولكن المعايير الوحيدة، التي قد تساعد المستخدم في ذلك، هي تضمين عامل تحديث البرامج في قرار الشراء، حتى يضع أمواله في منتج مضمون ولا يضطر لتغييره سريعا.

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الكلمات الدلالية:
الأجهزة الأجهزة الإلكترونية التحديثات الضمان

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